До 30 градуса по Черноморието

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Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина – временно умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 29°. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, на отделни места явленията ще са интензивни. Ще има и градушки.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. По-късно през деня и през нощта срещу вторник ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие – временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 19°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до 3 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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