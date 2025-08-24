До 30 градуса в понеделник

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще е без съществена промяна.

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт и от запад на изток облачността ще се увеличава. През нощта валежи от дъжд ще има главно в планинските райони в Западна и Централна България. През деня на повече места ще са валежите в Източна България, където и в отделни райони ще са придружени с гръмотевици. Около и след обяд над северозападните райони облачността ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София – около 25°.

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. След обяд над масивите в Западна България облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

