До 31 градуса днес, на места се очакват валежи от дъжд с гръмотевици

Снимка Булфото

Синоптиците казаха какво време ни очаква.

Днес - неделя, 31 май, преди обяд над голяма част от страната ще бъде предимно слънчево.

От запад облачността отново ще се увеличава, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна и на много места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици.

Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, по Черноморието - между 23° и 26°, за София - около 28°.

Над планинските масиви на Западна България още преди обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличава, а в следобедните часове и над масивите от Централна и Източна България.

На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 11°.

Над Черноморието предимно слънчево ще бъде в часовете преди обяд. След обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°.

Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, пише btvnovinite.bg.

