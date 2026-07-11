До 31 градуса и слънце по Черноморието

Днес ще е слънчево, след обяд - горещо. Почти тихо време. Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София - около 30°.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

Над Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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