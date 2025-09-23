До 31 градуса в сряда

снимка: Булфото

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. В крайните източни райони ще има ниска облачност, а в сутрешните часове на отделни места в низините и намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, по черноморското крайбрежие - между 14° и 18°, за София - около 9°. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

