До 32 градуса във вторник

снимка: Michael Jastremski, Уикипедия

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на отделни места в низините и над източните райони ще има временни увеличения на облачността и намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 11°. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

