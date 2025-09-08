До 33 градуса във вторник

снимка: Булфото

През нощта облачността ще е разкъсана, често намаляваща до незначителна. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 29°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

