До 34 градуса в сряда

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

През нощта ще преобладава ясно време. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който в сутрешните часове в много райони ще стихне и на отделни места в източните райони видимостта ще бъде намалена. Утре ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. Изолирани слаби превалявания ще има само в планините. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 30°.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

