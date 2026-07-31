До 36 градуса ще стигнат температурите в първия ден на август

Стопкадър Ютуб, Метео.бг

Първият ден на август ще донесе типично лятно и горещо време в цялата страна, като максималните температури ще достигнат до 36 градуса, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През нощта срещу събота над страната ще бъде ясно и почти тихо. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. В съботния ден ще преобладава слънчево време, като ще духа слаб, а в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, като за София термометрите ще отчитат около 31 градуса.

В планинските райони също ще бъде слънчево и подходящо за туризъм. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на въздуха на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, докато на 2000 метра ще достигне около 18 градуса.

По българското крайбрежие ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток, който ще разхлажда плажуващите. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода се задържа около 24 и 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, пише dunavmost.com.

В неделя и понеделник, 2 и 3 август, ще се задържи слънчево време. През втория ден в източните райони и планините са възможни временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи остава много малка. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър, най-често от изток-североизток.

Редактор "Екип на Петел",

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