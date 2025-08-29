До 36 градуса в събота

снимка: Булфото

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и ще е купесто-дъждовна. Привечер и през нощта срещу неделя в западната половина от страната ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд, на места с гръмотевични бури. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 33°.

В планините ще бъде слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава. Привечер на много места в масивите в Западна България ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 20°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!