До 37 градуса в събота

снимка: Булфото

Горещо и слънчево време ще се установи в цялата страна утре, 9 август, като максималните температури ще варират между 32 и 37 градуса. Това показва официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца и почти без промяна. През нощта ще бъде ясно, а в повечето райони и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време.

Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат спрямо днешните стойности. В София максималната температура ще бъде около 33 градуса.

Планински райони с приятни условия

В планините също ще бъде слънчево с вятър от изток-североизток със слаба до умерена сила. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - около 20 градуса.

Черноморието с идеални условия за плаж

По Черноморието ще бъде слънчево с умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Астрономични данни

Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 27 минути и ще залезе в 20 часа и 37 минути. Продължителността на деня ще бъде 14 часа и 10 минути. Луната в София ще залезе в 6 часа и 10 минути и ще изгрее в 20 часа и 58 минути. Фазата на Луната е пълнолуние.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!