До 4 дни може да не работят мобилните платформи заради еврото

И докато банкоматите и постерминалите се очаква да не работят няколко часа, то мобилните платформи на различните банки, които ползваме през компютрите и телефоните си, няма да работят няколко дни. За различните банки периодът е различен. Варира от 2 до 4 дни. Някои банки уточняват, че клиентите им ще могат да виждат сметките си в приложенията, но не и да нареждат плащания или да прехвърлят пари от една в друга сметка, например. Причината за този дълъг период на блокирани електронни разплащания е, че на банкови системи ще им е нужно време за превалутирането, информираха от Нова телевизия.

След 01.01.2026 г. преводите вече ще са само в евро. Левови няма да се извършват, но и сметките ни ще са само еврови. Ако искате да внесете левове по сметка на дадена държавна институция, това ще може да стане само на гише в банката. Там първо ще ви обменят левовете и след това ще може да наредите превода.

Ако планираме да посрещнем новогодишната нощ на заведение навън, а не у дома, е добре да имаме пари в брой. Около полунощ и банковите карти, и банкоматите може да не работят за няколко часа. Така, за плащането на сметките в ресторанта и за таксито например, ще трябва да имаме пари в брой. Ако плащаме до 12 часа, то тогава може да платим само в левове – веднага след полунощ обаче влизаме в онзи едномесечен период, в който ще можем да плащаме и с левове и с евро. Така, че ако към 1-2 часа решим да си платим сметката в ресторанта може да го направим и в двете валути. Рестото обаче трябва да е в евро – така е записано в Закона за въвеждане на еврото. Дава се възможност, ако търговецът няма достатъчно наличност в евро, да върне и в левове. След 1 февруари разплащанията в България ще стават вече само с евро.

Очаква се банкоматите да не работят между 21.00 часа на 31 декември до 01.00 часа на 1 януари. В този времеви диапазон ще има и работещи и неработещи банкомати. Преди Нова година те ще бъдат заредени и с левове и с евро. В последните минути на тази година ще дават само левове, а след това евро. Устройствата имат по няколко касети, така че те ще бъдат настроени да работят с различните касети в зависимост от времето, в което искаме да теглим. Тъкмо заради това пренастройване се очаква да има време в което от машините няма да може да се теглят пари. Добре е да имаме предвид, че депозитните банкомати ще приемат левове до края на януари 2026 г.

Българските банки вече информираха за прекъсвания и на плащанията с карти през ПОС терминали. И тук се очаква устройствата да спрат да работят за около 4 часа.

