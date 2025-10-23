До 40 процента скок на данък сгради

Пиксабей

Данък сгради да бъде вдигнат с 40 на сто е едно от предложенията по проектобюджета за 2026 г. Данъчните оценки на имотите не са променяни от 2012 г., а сондажи за драстичното им увеличение вече бяха направени с общините. Местните власти отдавна напомнят, че трите данъка, които събират - за сгради, за автомобили и за сделки с недвижими имоти не са актуализирани над 10 г., предаде България он ер

В момента правят разчети при няколко варианта на повишение на данък сгради, което според партньорите във властта се очаквало да мине най-безболезнено. Мотивът също бил пределно ясен - поскъпване на жилищата и повишаване на пазарните им оценки, съобщава “Труд news”. От БСП смятат, че би следвало увеличението да е диференцирано, а експертите на ГЕРБ и ИТН твърдят, че няма как да не е така след като пазарната цена на едно жилище в центъра на София е различна от тази на имот в покрайнините в столицата и на такова в провинцията.

Едно от предложенията е базисната данъчна стойност, която е част от формулата за изчисляване на данъчната оценка на жилищата, да се увеличава в съответствие с пазарния ръст на цените на имотите. Това ще се случва, като в сметките се включи индексът на НСИ за цените на жилищата. Резултатът ще бъде актуализация на данъчните оценки на имотите и вдигане на данък сгради.

ГЕРБ и ИТН са били категорични, че исканите от БСП промени в данъчната система, предвиждащи смяна на плоския данък с прогресивно подоходно облагане няма кака да се състоят догодина. Отхвърлена била и идеята за вдигане на плоския данък за печалбите на бизнеса от 10% на 12%.

От ГЕРБ уверявали, че ако няма увеличаване на социалните разходи, бюджетът може да се “върже” с по-стриктно събиране на данъците, с вдигане на данък сгради и на осигурителните прагове. “Готови са да ни накарат да ходим по цървули”, коментираха от БСП, които са категорични, че няма да отстъпят от “швейцарското правило” за увеличение на пенсиите. ГЕРБ предлагали редакция и на него - да се увеличат парите за старост с 5 на сто, вместо с процента, изчислен по “швейцарското правило” - с 50% от инфлацията и с 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година.

