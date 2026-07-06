До 50% увеличение на пенсиите за кипърци с ниски доходи

Пиксабей

Възрастните хора с ниски доходи в Кипър може да получат до 50% увеличение на пенсиите си с новата осигурителна реформа, съобщиха от социалното министерство. През тази седмица започва засилен диалог с парламентарно представените партии и социалните партньори за сближаване по предложените разпоредби.

В рамките на следващите два и половина месеца, въпреки, че е летен период, ще бъдат водени "съществени и непрекъснати дискусии" по предложенията за пенсионната реформа, обяви социалния министър Маринос Мусиутас, предаде БНР.

Правителството ще внесе законопроекта за нея в парламента на 20 септември, съобщи той. Първоначално обявеният срок за това бе 15 юли. Решението за отлагането му е с цел да се даде повече време за преговори със социалните партньори и разяснения пред депутатите, а не да се забави процесът на реформи, уточни министърът.

Той увери, че законопроектът ще влезе в парламента независимо от резултата от диалога със социалните партньори и дори, ако дискусиите не са завършили.

Приоритет на пенсионната реформа са адекватността на пенсиите и намаляването на риска от бедност за възрастните хора. Предвижда се увеличенията на ниските и средните пенсии, които в някои случаи може да достигнат до 50%, да се дават постепенно в продължение на 5 години, като 60% ще бъдат изплатени през първите две години от прилагането на закона.

Редактор "Екип на Петел",

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