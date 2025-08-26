реклама

До 8 години затвор за учителя, бил в интимни отношения с ученичка

26.08.2025 / 16:34 1

Снимка: Пиксабей

31-годишният учител от столично училище, който беше задържан вчера за сексуални контакти с 13-годишна негова ученичка, вече е с повдигнато обвинение, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

От там допълниха, че учителят е извършил сексуално престъпление спрямо ученичката в хостел в столицата. Срещите са се осъществявали в периода юни - юли тази година.

От прокуратурата уточниха, че за такова престъпление обвиняемият може да получи наказание затвор от две до осем години, посочва БНР.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа. 

Държавното обвинение иска от Софийския районен съд да постанови мярка за неотклонение "задържане под стража".

 

2
0
уйчо (преди 45 минути)
Рейтинг: 116234 | Одобрение: 5644
А циганките, дето на 12 години раждат непорочно ли са заченали?? Не че го оправдавам. Ама сетили се да прилагат закона.

