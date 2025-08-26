До 8 години затвор за учителя, бил в интимни отношения с ученичка

Снимка: Пиксабей

31-годишният учител от столично училище, който беше задържан вчера за сексуални контакти с 13-годишна негова ученичка, вече е с повдигнато обвинение, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

От там допълниха, че учителят е извършил сексуално престъпление спрямо ученичката в хостел в столицата. Срещите са се осъществявали в периода юни - юли тази година.

От прокуратурата уточниха, че за такова престъпление обвиняемият може да получи наказание затвор от две до осем години, посочва БНР.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийска районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа.

Държавното обвинение иска от Софийския районен съд да постанови мярка за неотклонение "задържане под стража".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!