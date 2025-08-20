До абонатите на А1: Срок до 4 септември за телефона

Кадър А1

A1 дава възможност на своите клиенти да бъдат сред първите притежатели на новия HONOR Magic V5. От 20 август до 23:59 ч. на 4 септември всеки, който поръча предварително устройството, ще го получи заедно със слушалки HONOR Choice Earbuds Clip Purple и 500 лева/255,65 евро отстъпка от цената в брой или на лизинг с план Unlimited.

HONOR Magic V5 впечатлява с елегантен дизайн, вдъхновен от купола на катедралата „Санта Мария дел Фиоре“. Корпусът е изработен от аерокосмически материали, а рейтингът IP58/59 осигурява висока защита от прах и вода. С дебелина едва 9 мм (4,2 мм в разгънато състояние) и тегло от 222 г, моделът поставя нов стандарт за лекота и здравина при сгъваемите смартфони.

