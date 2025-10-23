До абонатите на ЕОН тв: Срок до 9 ноември

Кадър Еон тв

Битката за дистанционното между членовете на семейството приключи.

Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози - с офертата на сезона от Vivacom с пакета EON FULL.

При това с безупречно качество на картината, гарантирано от оптичната мрежа на Vivacom - тя осигурява бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия. Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

Офертата на сезона става неустоима и с изключително атрактивната цена на ЕON FULL - само 11,45 € | 22,40 лв. месечно за първите 9 месеца, а за целия срок на договора феновете може да изберат спортен пакет по избор безплатно - DiemaXtra или MAX Sport Plus.

"С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича - без прекъсвания и без компромиси. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството", казва Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги" във Vivacom.

Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други.

Пакетът EON LIGHT също дава възможност за един безплатен премиум спортен пакет по избор - DiemaXtra или MAX Sport Plus, а EON PREMIUM включва и двата пакета.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември.

