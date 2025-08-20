До абонатите на ЕВН, Електрохолд, Енергопро и ЕСП Златни пясъци: Компенсации от сметките за ток за юли

Пиксабей

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ прие решение, с което определи компенсации за месец юли 2025 г. за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител. Ежемесечното определяне на компенсациите е задължение на регулатора, съгласно измененията в Закона за енергетиката /ЗЕ/, в сила от 1 юли 2025 г.

Компенсацията се определя като разлика между постигнатата от съответния краен снабдител средно претеглена цена на закупените количества на борсовия пазар на електрическа енергия, от една страна, и определената с решение на КЕВР базова стойност на електрическата енергия за 1 MWh – от друга.

За периода 01.07.2025 г.–31.07.2025 г. компенсациите за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител, са различни за отделните доставчици. Така за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, след които и тези от област Добрич, компенсацията е 49,61 лв./MWh, без ДДС.

За битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД – 49,50 лв./MWh, без ДДС;

За битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – 49,60 лв./MWh, без ДДС;

За битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД – 72,05 лв./MWh, без ДДС;

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!