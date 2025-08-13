До абонатите на Енерго-Про

Пиксабей

Дигитална трансформация в обслужването на клиентите

От Енерго-Про обявиха, че са направили важна крачка към модернизиране на обслужването. Внедрява се нова безплатна дигитална услуга за известяване по имейл при предстоящи прекъсвания на електрозахранването. Това решение е част от мащабните инициативи на компанията за автоматизиране и дигитализиране на услугите – от подаване на сигнали за аварии, през проследяване на потреблението, до онлайн плащане на сметки.

Реални ползи за домакинства и бизнес потребители

Уведомленията се предоставят персонално за всеки клиент, според неговия имот и са напълно безплатни. Когато предстоят планирани ремонти, клиентите получават своевременно информация директно на имейла си, което им позволява ефективно да планират ежедневните си дейности. Това е особено важно за хора, работещи от вкъщи, родители с малки деца и всички, които разчитат на електроуреди за нормално протичане на деня си.

Как да активирате услугата за имейл известяване

Компанията призовава всички битови и бизнес клиенти да актуализират своя имейл адрес лесно и бързо ТУК или да посетят центровете за обслужване на клиенти. Услугата гарантира максимален достъп до важна информация и е създадена с дългосрочна перспектива към удобството на потребителите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!