До абонатите на Виваком, А1 и Йеттел: Сравниха цените за новия телефон

Започнаха предварителните поръчки за новия сгъваем смартфон Honor Magic V5, които идват със солидна отстъпка от крайната цена и дори с допълнителен подарък. Цената може да намалее допълнително, ако закупите устройството с план за мобилна услуга – то се предлага и от трите оператора

При Vivacom можете да вземете Honor Magic V5 с план Unlimited 200 за 130.98 лв./мес./66.97 € или за 2699.98 лв./1380.48 € при плащане в брой. При A1 с план Unlimited M цената на модела е 90.98 лв./ 46.52 € или 2659.99 лв./1360.03 €. Ако предпочитате Yettel, с план Total Unlimited 300 ще можете да вземете Magic V5 за 103.59 лв. /52.96 € на месец или за 2149.99 лв./1099.27 € в брой.

Сравнението е на Мобил България.

