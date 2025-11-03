До абонатите на Виваком: Пускат 3 нови канала

Vivacom пуска три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life и обновява VIVACOM Arena. С тази стъпка Vivacom значително обогатява съдържанието в EON

Каналите стартират с изцяло нова визуална идентичност, модерни лога и свежи слогани. Те са обединени от философията за предоставяне на профилирано съдържание за различни аудитории и несравнимо зрителско изживяване.

Трите нови канала формират допълнителния пакет Arena Select, който дава достъп до изживяване, създадено за зрителите, които искат повече.

От 1 до 30 ноември допълнителен пакет Arena Select се предлага на специални условия. На цена само от 1 € | 1.96 лв. на месец зрителите ще имат достъп до лимитирани сериали, премиум филми, документални поредици и риалити формати.

Един от най-гледаните филмови канали в България, който е сред топ 10 на най-гледаните канали в телевизионната платформа EON за периода от януари 2025 до септември 2025 вкл. – VIVACOM Arena – е вече с изцяло обновена визуална идентичност, като запазва фокуса върху новото българско кино, документални продукции, филми и сериали от световната сцена, както и всекидневни анимации за най-малките. Сред звездните заглавия този сезон, подбрани за всички поколения зрители, са „Професорът и безумецът” с Мел Гибсън и Шон Пен, българската историческа драма „Воевода”, историята на най-великия футболен играч Пеле и премиерният испански сериал „Черната лагуна“. Каналът е достъпен за всички абонати на Vivacom.

Arena Action ще предложи високо бюджетни холивудски продукции, криминални трилъри, хоръри и психологически драми – истории, които държат зрителя в напрежение от първата до последната минута. Сред премиерните заглавия са световният феномен „Джон Уик“, вдъхновеният от реални събития „Бойна кръв“ и корейският лимитиран екшън сериал „Изчезнали: Другата страна“ (премиера за България).

Arena Comedy ще забавлява зрителите с подбрани филми и ситкоми за цялото семейство. Сред хитовете са „50/50“, както и премиерните за България сериали „Сеня/Федя“, „Последният Магикян“ и „Наздраве“.

Arena Life е канал за зрителите, които ценят дълбочината и смисъла в телевизионното съдържание – с биографични и касови филми, документални поредици за света и космоса, риалити предавания и забавни формати. Сред акцентите през ноември са биографичния „Бохемска рапсодия“ с участието на нашумелия Рами Малек, изпълняващ ролята на легендарния Фреди Меркюри, хитовият корейски сериал „Дяволският съдия“, премиерното за България култово куиз шоу Q.I., както и американските формати „Фермер търси жена“, American Idol и Project Runway, неизлъчвани досега в България.

90% от съдържанието на каналите е с дублаж на български език.

