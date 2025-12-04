До абонатите на Виваком: След А1 и Йеттел пуснаха мултисим

Кадър Виваком

И Vivacom вече предлага възможността да използвате две или повече активни SIM карти за един и същ мобилен номер на други активни устройства, като това досега се предлагаше само от A1 и Yettel. Към момента обаче услугата е налична само за бизнес клиенти на компанията, предаде Мобил България

Според сайта на телекома, eSIM възможностите са налични само за две устройства - Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultimate 2. Ако искате да ползвате услугата в таблет или автомобил, ще ви бъде издадена физическа SIM карта.

Телекомът предлага два плана - MultiSIM Wear, който е подходящ за умни часовници и предлага неограничени данни със скорост до 1Mbps на цена от 2.50 € / 4.89 лв. на месец. Тази скорост е напълно достатъчна да слушате дори музика от Spotify в Normal или High качество, а за Google Maps и навигация е предостатъчна.

Вторият план MultiSIM Go е подходящ за таблети и свързани автомобили и предлага неограничени данни със скорост до 10Mbps на цена от 5.83 € / 11.41 лв. на месец.

Според условията на услугата: Допълнителният пакет позволява ползване на номера на основната услуга на до 3 допълнителни SIM карти. При входящо обаждане сигналът се подава към всички карти, но може да бъде приет само от една от тях. По време на входящ или изходящ разговор, провеждан от основната или от която и да е от допълнителните MultiSIM карти, останалите карти могат да приемат други обаждания или да бъдат използвани за иницииране на изходящи разговори.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!