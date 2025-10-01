До абонатите на Виваком: Срок до 31 октомври за телефоните

Кадър Виваком

Vivacom представя специална селекция от 5G смартфони с отстъпка до 80% през октомври при сключване на 24-месечен договор за план Unlimited. Фокусът е върху Xiaomi 15T 5G, който се предлага в комплект с фотопринтер Xiaomi Photo Printer 1S. В кампанията влизат още избрани модели с атрактивни условия, включително Samsung Galaxy A17 5G и Motorola G86 5G, предаде Мобил България.

Сред предложенията е смартфонът Xiaomi 15T 5G, който разполага с мощния процесор MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 6,83-инчов AMOLED дисплей с честота на опресняване 120Hz и впечатляваща 50 MP основна камера за още по-ясни кадри. Батерията с капацитет 5500 mAh осигурява издръжливост през целия ден, а бързото зареждане става при 67W. В комплекта потребителите получават фотопринтер Xiaomi Photo Printer 1S, който дава бърза и лесна възможност за директен печат на снимки.

Офертите в рамките на кампанията са валидни до 31 октомври 2025 г. или до изчерпване на количествата в цялата търговска мрежа на Vivacom. Всички модели са налични при подписване на 24-месечен договор с Unlimited план от Vivacom, който осигурява неограничени мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в България.

