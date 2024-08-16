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До часове градушка удря два района в България

16.08.2024 / 11:32 0

  Пиксабей  

От Тв мет пуснаха бърза сводка, която показва изненадваща прогноза за очаквана градушка на няколко места в страната.

Ето какво съобщават климатолозите:

ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ, градушки ---


---гръмотевични бури със слаби градушки- в района на Лом, по поречието на Дунав и слаби гр.бури в Рила и в Южните Родопи----

 

ВЯТЪР ----


Северното Черноморие вятър : до 20 километра в час, слабо вълнение- до 1.5м, Южното Черноморие вятър : до 25 километра в час,умерено вълнение- до 2.5м в планините : до 20 километра в час ----
 

МЪГЛИ---


-----няма-----
 

ВАЛЕЖИ


/в литра на квадратен метър/
София 0,2л/м2--
Пловдив 0л/м2--
Ст Загора 0л/м2--
Хасково 0л/м2--
Кърджали 0л/м2--
Ямбол 0л/м2--
Бургас 0л/м2--
Царево 0л/м2--
Варна 0л/м2--
Добрич 0л/м2--
Шумен 0л/м2--
Русе 0л/м2--
В.Търново 0л/м2--
Плевен 0л/м2--
Монтана 0л/м2--
Враца 0л/м2--
Видин 0л/м2--
Кюстендил 0,2л/м2--
Дупница 0,5л/м2--
Благоевград 0,5л/м2--
Сандански 0,3л/м2--
няма--

 

МАКСИМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ДЕНЯ


/градуси по С/

София 0,5л/м2--
Пловдив 2л/м2--
Ст Загора 2л/м2--
Хасково 2л/м2--
Кърджали 0,3л/м2--
Ямбол 0л/м2--
Бургас 0л/м2--
Царево 0л/м2--
Варна 0л/м2--
Добрич 0л/м2--
Шумен 0л/м2--
Русе 0л/м2--
В.Търново 0,3л/м2--
Плевен 0л/м2--
Монтана 0л/м2--
Враца 0л/м2--
Видин 0л/м2--
Кюстендил 0л/м2--
Дупница 0,5л/м2--
Благоевград 0,5л/м2--
Сандански 0,3л/м2--
--
 

--УСЛОВИЯ ЗА ПОЖАРИ--


- повишени условия в южните райони, в Пирин, в Стара планина, в Родопите ------  

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