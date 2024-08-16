До часове градушка удря два района в България
Пиксабей
От Тв мет пуснаха бърза сводка, която показва изненадваща прогноза за очаквана градушка на няколко места в страната.
Ето какво съобщават климатолозите:
ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ, градушки ---
---гръмотевични бури със слаби градушки- в района на Лом, по поречието на Дунав и слаби гр.бури в Рила и в Южните Родопи----
ВЯТЪР ----
Северното Черноморие вятър : до 20 километра в час, слабо вълнение- до 1.5м, Южното Черноморие вятър : до 25 километра в час,умерено вълнение- до 2.5м в планините : до 20 километра в час ----
МЪГЛИ---
-----няма-----
ВАЛЕЖИ
/в литра на квадратен метър/
София 0,2л/м2--
Пловдив 0л/м2--
Ст Загора 0л/м2--
Хасково 0л/м2--
Кърджали 0л/м2--
Ямбол 0л/м2--
Бургас 0л/м2--
Царево 0л/м2--
Варна 0л/м2--
Добрич 0л/м2--
Шумен 0л/м2--
Русе 0л/м2--
В.Търново 0л/м2--
Плевен 0л/м2--
Монтана 0л/м2--
Враца 0л/м2--
Видин 0л/м2--
Кюстендил 0,2л/м2--
Дупница 0,5л/м2--
Благоевград 0,5л/м2--
Сандански 0,3л/м2--
няма--
МАКСИМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ДЕНЯ
/градуси по С/
София 0,5л/м2--
Пловдив 2л/м2--
Ст Загора 2л/м2--
Хасково 2л/м2--
Кърджали 0,3л/м2--
Ямбол 0л/м2--
Бургас 0л/м2--
Царево 0л/м2--
Варна 0л/м2--
Добрич 0л/м2--
Шумен 0л/м2--
Русе 0л/м2--
В.Търново 0,3л/м2--
Плевен 0л/м2--
Монтана 0л/м2--
Враца 0л/м2--
Видин 0л/м2--
Кюстендил 0л/м2--
Дупница 0,5л/м2--
Благоевград 0,5л/м2--
Сандански 0,3л/м2--
--
--УСЛОВИЯ ЗА ПОЖАРИ--
- повишени условия в южните райони, в Пирин, в Стара планина, в Родопите ------
За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!