До часове градушка удря два района в България

Пиксабей

От Тв мет пуснаха бърза сводка, която показва изненадваща прогноза за очаквана градушка на няколко места в страната.

Ето какво съобщават климатолозите:

ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ, градушки ---



---гръмотевични бури със слаби градушки- в района на Лом, по поречието на Дунав и слаби гр.бури в Рила и в Южните Родопи----





ВЯТЪР ----



Северното Черноморие вятър : до 20 километра в час, слабо вълнение- до 1.5м, Южното Черноморие вятър : до 25 километра в час,умерено вълнение- до 2.5м в планините : до 20 километра в час ----



МЪГЛИ---



-----няма-----



ВАЛЕЖИ



/в литра на квадратен метър/

София 0,2л/м2--

Пловдив 0л/м2--

Ст Загора 0л/м2--

Хасково 0л/м2--

Кърджали 0л/м2--

Ямбол 0л/м2--

Бургас 0л/м2--

Царево 0л/м2--

Варна 0л/м2--

Добрич 0л/м2--

Шумен 0л/м2--

Русе 0л/м2--

В.Търново 0л/м2--

Плевен 0л/м2--

Монтана 0л/м2--

Враца 0л/м2--

Видин 0л/м2--

Кюстендил 0,2л/м2--

Дупница 0,5л/м2--

Благоевград 0,5л/м2--

Сандански 0,3л/м2--

няма--





МАКСИМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ДЕНЯ



/градуси по С/



София 0,5л/м2--

Пловдив 2л/м2--

Ст Загора 2л/м2--

Хасково 2л/м2--

Кърджали 0,3л/м2--

Ямбол 0л/м2--

Бургас 0л/м2--

Царево 0л/м2--

Варна 0л/м2--

Добрич 0л/м2--

Шумен 0л/м2--

Русе 0л/м2--

В.Търново 0,3л/м2--

Плевен 0л/м2--

Монтана 0л/м2--

Враца 0л/м2--

Видин 0л/м2--

Кюстендил 0л/м2--

Дупница 0,5л/м2--

Благоевград 0,5л/м2--

Сандански 0,3л/м2--

--



--УСЛОВИЯ ЗА ПОЖАРИ--



- повишени условия в южните райони, в Пирин, в Стара планина, в Родопите ------

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