До часове съдът ще потвърди оставката на Радев като президент

След три часа ще заседава Конституционният съд, като се очаква той да потвърди оставката на Румен Радев. Той ще напусне президентската институция днес в 16:00 часа и ще бъде изпратен на парадния вход от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на съда ще заеме поста на държавен глава.

Радев благодари в социалните мрежи на хората за оказаната подкрепа, но все още не е потвърдил дали ще участва в изборите със собствена партия.

Според законодателството, за да се регистрира такава, най-малко 50 души трябва да организират Инициативен комитет, и да се приеме учредителна декларация за основните принципи и цели на партията.

Открива се подписка за набиране на членове учредители в срок от три месеца и след това се провежда учредително събрание от 500 граждани с избирателни права. На него се приема устав на партията и си избират ръководните и контролни органи.

Междувременно след вчерашния блокаж на парламента и фалстартът на изборния кодекс, днес депутатите ще се опитат да съберат кворум, за да приемат новите правила за гласуване на изборите.

Заседанието вчера се провали заради липса на кворум и така новите правила и сканиращи устройства за гласуване все още не са приети, информира бТВ.

