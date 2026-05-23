До часове започва мащабен протест в Белград, спряха влаковете

Превозвачът Srbijavoz е преустановил железопътното обслужване във всички посоки в Сърбия до второ нареждане. Причините за това решение не се посочват, предава агенция ТАСС.

''Srbijavoz“ информира потребителите, че на 23 май 2026 г. ''Инфраструктура на сръбските железници'' е спряла цялото движение на влакове по железопътната мрежа на Република Сърбия до второ нареждане'', се казва в изявление на компанията.

На 23 май на площад ''Славия'' в Белград е обявен масов протест срещу сръбското правителство. Той е планиран да започне в 18:00 ч. местно време (16:00 ч. българско време), допълва Фокус.

На 1 ноември 2024 г. навес на прясно ремонтираната жп гарата в Нови Сад се срути, убивайки 16 души. Трагедията предизвика широко обществено недоволство и доведе до мащабни протести, като участниците обвиниха правителството в неадекватен контрол за безопасност. През 2025 г. протестите продължиха в цяла Сърбия, съпроводени с искания за предсрочни парламентарни избори.

На 21 май президентът на републиката Александър Вучич обяви, че парламентарните избори в Сърбия ще се проведат през есента, от края на септември до средата на ноември.

