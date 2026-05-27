До дни отварят нов път от Комотини към ГКПП "Маказа"

кадър: Петел

До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временния обходен път около Комотини. Той заобикаля пропадналия участък по трасето към граничния пункт "Маказа". Това съобщи областният управител на префектура Родопи Манолис Тападза.

Вече повече от три месеца движението е силно затруднено, поради свлачище.

Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важнаq преди всичко за туристите. През Маказа преминават не само българи, но и голяма част от туристите от Балканските страни.

Хората от района на Комотини поискаха от местните депутати бързо решаване на проблема. Въпросът достигна до парламента, където министърът на транспорта пое ангажимент за израждането на обходен път.

В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последните обезопасителни дейности, съобщиха от общината, предаде БНР.

Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкция на пропадналото трасе.

