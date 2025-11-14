До дни сключват договор за ремонта на басейн "Юлиян Русев" във Варна

снимка: Община Варна

В близките дни се очаква да бъде подписан договор за ремонта на басейн „Юлиян Русев“ в плувен комплекс „Приморски“. Вече има избран изпълнител и е изтекъл срокът за обжалване, с което се дава зелена светлина за сключване на контракта. Това обясни шефът на общинското предприятие „Спорт“ Юрджан Ахмед на заседание на ресорната комисия към Общинския съвет, пише "Морето".

Той допълни, че пясъчните филтри вече са поставени. Тече свързването им и до края на месеца се очаква да бъдат тествани.

Срокът за изпълнение на ремонта на басейна следва да бъде 3 месеца, но от значение ще бъдат и метеорологичните условия, защото не можем да си позволим да запечатаме влага в коритото, обясни още Ахмед.

През септември Общинският съвет гласува още 630 хил. лева за ремонта, за да може да бъдат изпълнение всички необходими дейности. С това сумата стана малко над 1 млн. лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!