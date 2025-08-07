До дни във Варна: 1300 камери ще дебнат шофьорите за нарушения

снимка: АПИ

По-малко от месец имат водачите във Варна да променят навиците си на шофиране. От 5 септември 1300 общински камери в морския град ще "гледат" за нарушения. Данни от тях ще се предават на МВР.



Това става факт, след като преди дни бяха обнародвани новите правила за движение по пътищата.



"Очите" във Варна са около 1300. Те са разположени по важни пътни артерии, научи Varna24 от общинската администрация.



Никой вече няма да може да се промъква безнаказано, след като е направил някакво нарушение. Глобите пък за това скачат: преминаването на червен светофар или неспиране на пешеходна пътека вече ще бъдат санкционирани с по 150 лева.



Повечето камери са с добра разделителна способност и от записа им се вижда четлив регистрационния номер на автомобила.



Общината предвижда да закупи и още по-нови камери, чрез които да може да се установяват и други провинения.



След като са вързани към МВР то от избягването вече няма да са застраховани автомобили с други регистрации от България.



Промените за движение по пътищата, които ще са в сила от 5 септември, пък предвиждат, че никой виновен няма да може да мине технически преглед за колата си, ако не е заплатил глобата или глобите.

