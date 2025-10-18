До дни влиза в сила зимното разписание на летището във Варна

Снимка: Petel.bg

От 26 октомври влиза в сила зимното разписание на полетите от и до летището във Варна, съобщиха от пресслужбата на компанията концесионер на аеропорта – „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт“ АД.

Пасажерите ще имат възможност да летят по 16 маршрута до 11 държави.

С три от дестинациите ще има директна връзка за пръв път. През тази зима ще има вече полети от Варна до Франкфурт (Германия). Те ще се изпълняват всеки четвъртък и неделя. Маршрутът до Братислава (Словакия) ще бъде разкрит на 15 ноември. Полетите ще бъдат всеки вторник и събота, а през декември – и в четвъртък. Както БТА информира, една от новите линии за тази зима – до Бергамо (Италия), бе открита през септември.

Традиционно през зимата ще бъдат изпълнявани редовни полети от и до Лондон – Лутън, Берлин, Дортмунд, Меминген, Нюрнберг, Хамбург, Хан, Айндховен, Брюксел – Шарлероа и Тел Авив.

Връзката на летището във Варна със София е всекидневна. Всеки ден ще има и полети до Виена и Истанбул.

