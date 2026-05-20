До дни започват проверки на морските атракциони

Засиленият контрол и гарантирането на безопасността на туристическите атракциони през лятото са наш основен приоритет. Това обяви транспортният министър Георги Пеев по време на среща с ръководните екипи на "Морска администрация" и Гражданската въздухоплавателна администрация.

На работното обсъждане присъстваха също заместник-министрите Анна Натова и Христина Велинова.

Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, а наредбите към него се подготвят от различни институции, беше подчертано по време на срещата.

Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца, предава Bulgaria ON AIR.

В предстоящите от юни проверки на водните атракциони, спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите ще бъдат обект на детайлни проверки.

Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти.

Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водноатракционни дейности.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" ще осъществява редовни и внезапни проверки с разширен обхват през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представяна периодично.

"Контролът е изключително важен, но заедно с това туристите трябва да проявяват лична отговорност, да преминават задължителния инструктаж преди използване на съоръженията и да обръщат внимание на предпазните средства", отбеляза министър Пеев.

