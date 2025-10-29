До клиентите на Фибанк: Плащанията с размер над 100 с карта Виза и Мастеркард могат да се разсрочат с 0 процента оскъпяване

Кадър Фибанк

Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира нова кампания. Клиентите на Първа инвестиционна банка могат да извършват плащания със своята Visa или Mastercard и да ги разсрочат на равни месечни вноски с 0% оскъпяване в електронното банкиране My Fibank, както и в мобилното приложение. За разсрочването не се дължат лихви, такси или други разходи. Плащанията трябва да са с минимален размер от 100 лв./51.13 евро.

Картите са с 0 лева такса за първата година и 0 лв. годишна такса за всяка следваща година при реализиран минимален годишен оборот от плащания с картата.

