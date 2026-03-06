До края на деня Йотова решава за указа за освобождаване на Ангелина Бонева

Булфото

„Днес ще се запозная с молбата за напускане на регионалната министърка и ще взема своето решение. Предполагам, че до следобед ще бъдете уведомени“.

Това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова, цитирана от "Дарик".

