До края на идната година - проекти за Детска болница и за 800 км. магистрали

Булфото

"Искаме до края на другата година да имаме готов проект за детската болница, да проектираме и онези 800 километра магистрали, които след това ще дадем на концесия".

Това съобщи в ефира на БНР арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

Той увери, че инфраструктурните обекти, които тепърва ще се строят, ще бъдат съпътствани от по-сериозен контрол.

"Още в първите дни, когато встъпи в длъжност нашият кабинет, ние спряхме една методика, с която щяха да се индексират авансите. Като данъкоплатци тази индексация за лотове на магистрали щеше да ни струва 1.2 млрд. лева".

Намерихме огромен скрит дефицит, посочи още министърът.

"Имаше изключително много договори и фактури, които трябваше да бъдат разплатени.Това предполага и състоянието на бюджета за 2026 г. Казахме, че този бюджет не е нашият.

Много е странно политическите сили, които докараха през последните три години до това положение, да внасят жалби в съда. Част е от тяхната политическа игра, но прекалиха с цялото това поведение. Искат да спасят малкото електорат, който им остана.

Наследството беше такова. Ние имахме един пробит бюджет, пътища с дупки и липса на магистрали.

Колкото и да ни се иска в рамките на 2026 г. да бъдат предложени повече пари за големи инфраструктурни обекти, те ще отидат за 2027 г.

Бяха плащани едни огромни аванси за магистрала "Хемус", за мистралата, която е от Монтана към Видин.

Когато раздаваха строителството, когато раздаваха едни пари без да има проекти, няма как за 100 дни да промениш това. Има обаче как търгнеш да променяш начина, по който се развива държавата".

Това, което се случва по пътищата, е следствие от липсващи магистрали и отношение към пътния сектор, смята Шишков.

"Трябва да довършим магистрала "Хемус" до Велико Търново като първи етап. Дотам има проекти. Можем да направим така, че в рамките на две години и половина тя да завърши дотам.

Имаме два начина. Единият вариант е да се опитаме да прекратим тези договори. Те са от 2019 г. Но има аванси. В момента, в който бъдат прекратени, какво се случва с дадените аванси? Държавата не е дала фронт на строителните фирми да строят, защото не е имало проекти. Най-големият грях е, че не е имало никаква нужда да бъдат раздавани аванси, след като не е имало проекти.

Няма друг начин, освен да предоговорим договорите, така че държавата да е в добра позиция".

Редактор "Екип на Петел",

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