До края на лятото става ясно кого ще подкрепят ПП на президентските избори

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И от „Продължаваме промяната" мислят за президентския вот. Те очертаха стратегията на общо събрание на партията. До края на лятото се очаква да станат ясни имената на кандидат-президентската двойка, която от ПП биха подкрепили, посочва БНТ. Кандидат-президентът трябва да бъде коректив, убеден е Асен Василев.

„Трябва да бъде фигура, която е готова, когато властта прави грешки, тези грешки да бъдат ясно посочени. А не да бъде фигура, която да е, как да кажа, като гумен печат на всичко, което се случва в държавата“, заяви той.

От ПП засега не назовават име.: „Форумът за демократично действие са водещи и очаквам в рамките, може би, до края на лятото да имаме вече конкретен кандидат. Ще бъде единна кандидатура, която ние ще подкрепим. Не бих казал дясна, а по-скоро кандидатура, която да е на всички български граждани. Няма да подкрепим обща кандидатура с ГЕРБ.“

Василев вижда отстъпление от предварителните заявки на управляващите.

„Пълен провал. Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит от този на Теменужка Петкова, с повече пари за обществени поръчки и издръжка от този на Теменужка Петкова, т.е. пари, които отиват към обръчите от фирми, а не към българските граждани, със замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес“, коментира той.

ПП биха подкрепили кандидати за кметове, които ще работят за гражданите на общините. „И които не са обвързани с нека да кажем, кръгове от фирми. Нямат минало, с което да ги контролират“, допълва Василев.

Равносметката на ПП: от раздялата с ДБ са увеличили членовете си с над 400.

Редактор "Екип на Петел",

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