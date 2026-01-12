До минус 10 градуса падат температурите във вторник

снимка: Булфото

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Вятърът ще отслабне и до сутринта в повечето райони ще стихне. На места ще има намалена видимост. Ще е студено с минимални температури в повечето места между минус 10° и минус 5°, за София – около минус 10°. Утре от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°, за София - около 2°.

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

