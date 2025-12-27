До минус 10 градуса в събота

снимка: Булфото

През нощта срещу събота ще преобладава ясно време. Повече облаци се очакват в Централна Северна и Източна България.Очакваме и понижение на температурите, като минималните в районите със снежна покривка ще достигат до минус 7-10°С, по-топло ще в района на Тракия и Сандански до плюс 4-5 °С

Времето през в събота ще се задържи с разкъсана облачност ще имаме и слънчеви часове, над Източна България към края на деня от североизток ще започне ново увеличение на облачността, допълва meteobalkans.com.

Вятърът ще е слаб, а след обяд и силен в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина, предимно от северозапад,

Максималните температури ще са в широки граници: от минус 3° - 0° в Северна България, до 6°-8° в югоизточните райони, в София - около 4°.

Времето в София

Около полунощ в събота ще е предимно ясно. През деня в събота ще е слънчево. Ще духа слаб северозападен вятър.

Минималните температури ще са между минус 3°С и минус 2°С, а максималните – почти без дневен ход, до 1–3°С.

Времето по планините

През деня облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 2°, а на 2000 метра – около минус 5°.

Времето по Черноморието

През деня в събота облачността временно ще се разкъса и намалее до слънчево, след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Времето на Балканите

Времето през следващите дни ще се подобрява, но ще застудее.

