До минути отварят едното платно на пътя Смолян – Девин

Тежка техника разчиства свлачището по пътя Смолян – Девин, край Широка лъка, което се активизира снощи след продължителните валежи. Това съобщи за Фокус зам.-областният управител на Смолян Андриян Петров.



"Работи се усилено, за да може в рамките на следващите 30 минути да се отвори едното платно на пътя, защото има много туристи в Широка лъка и в Девин и те трябва да успеят да минат от там, за да се приберат“, поясни Петров.



След отварянето на едното платно, работата ще продължи, защото падналата скална маса и пръст са много кубични метри. На място ще има регулировчици, които ще спират движението за по 10-15 минути, за да продължава работата по разчистването на свлачището и обрушването на ската, каза още зам.-областният управител на Смолян

