До момента няма резултат от търсенето на изчезналото дете в река Струма

Снимка: Гугъл мапс

През целия ден продължи търсенето на изчезналото вчера във водите на река Струма при село Пастух 11-годишно момче, но засега резултат няма.

Това каза привечер областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, който е на мястото от началото на трагедията.

Претърсен е обходен участък от около 8 км по реката - от Пастух до Вуковския мост преди Бобошево, каза началникът на регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Кюстендил комисар Светлин Георгиев.

Търсенето ще продължи, докато детето не бъде намерено, добави той. Вчера бяха извадени телата на бабата и дядото на детето, и на момиче, припомня БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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