До морето само за 50 минути: „България Еър“ възобновява сезонните полети между София и Бургас

Снимка уикипедия, Anna Zvereva

Лятото започва с добра новина за всички, които планират почивка на българското Черноморие или често пътуват между столицата и морския град.

Националният авиопревозвач възобновява сезонната си линия между София и Бургас, като първите полети стартират на 5 юни с до 4 полета седмично. От 30 юни маршрутът ще се изпълнява ежедневно, осигурявайки още повече възможности за бързо и комфортно пътуване до морето.

Особено удобство за пътниците от столицата предлага вечерното разписание на сезонните полети. То позволява след края на работния ден да се отправите към Южното Черноморие и само след около 50 минути полет да сте в Бургас – готови за уикенд почивка, бизнес среща или заслужена ваканция.

