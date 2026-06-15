До началото на съдебния процес: Освободиха българина, заподозрян, че шпионира с дрон в Гърция

Снимка Пиксабей

Българинът, задържан в Гърция по подозрение в шпионаж с дрон, е освободен до началото на съдебния процес, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Заподозреният 35-годишен български гражданин е бил задържан в Солун в събота след сигнал до властите, че управлява дрон, вследствие на който полицията е установила, че лицето не разполага с необходимото разрешително за това, пише БТА.

При проверка на дрона е било установено, че в него има термално изображение на бивш военен лагер, посочва изданието.

Заподозреният е отрекъл обвиненията, като е заявил, че е тествал наскоро закупен дрон и не е знаел, че се намира в близост до бивш военен обект. За термалното изображение е обяснил, че е заснето по невнимание.

Българинът е посочил, че от години живее и работи в Солун.

Мъжът е бил освободен от ареста при условие, че редовно се явява в полицейско управление и не напуска страната.

Редактор "Екип на Петел",

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