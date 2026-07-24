До пет години във Варна ще бъде построен нов научноизследователски кораб

Булфото

България вече гледа към следващата голяма стъпка в полярните и океанските си изследвания – изграждането на нов научноизследователски кораб, който да поеме щафетата от НИК "Св. св. Кирил и Методий".

Това съобщи проф. Христо Пимпирев, според когото проектът е инвестиция в бъдещето на българската наука и морските изследвания.

По думите му сегашният кораб изпълнява успешно своите задачи и е от ключово значение за българските антарктически експедиции, но времето налага да се мисли за негов наследник, предаде Радио Варна.

Почнахме да действаме, защото този кораб, колкото и да му се радваме и колкото да ни е на сърцето, е доста остарял, каза проф. Пимпирев.

Според плановете новият кораб трябва да бъде готов в рамките на следващите пет години. Амбицията е той да осигури възможности за научни експедиции не само до Антарктида, но и в различни точки на Световния океан през следващите десетилетия.

Този кораб е заявка за бъдещето, защото ще работи в Световния океан още 30 години, подчерта ръководителят на Българския антарктически институт.

За реализацията на проекта ще се търси подкрепа от финансови институции, включително банки и Българската банка за развитие. Според проф. Пимпирев вече се обсъждат варианти за осигуряване на необходимото финансиране.

Особено важно за Варна е, че новият кораб може да бъде построен именно в морската столица. Водени са предварителни разговори плавателният съд да бъде изграден в корабостроителния завод "Делфин".

Имаме голямото желание и предварителни разговори корабът да се строи във Варна, в корабостроителница "Делфин", подчерта проф. Пимпирев.

Редактор "Екип на Петел",

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