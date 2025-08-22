До плащащите с "Изипей": Срок за превода

Кадър Изипей

Изипей е една от най-известните компании в България, която предлага плащане на сметки, парични преводи и други подобни услуги.

Ако преводът е за България, веднага след приемането на парите от касиера на EasyPay получателят може да го изтегли от всяка една каса на Изипей в страната.

Когато нареждате международен паричен превод, средствата се прехвърлят към съответния платежен оператор веднага след разпечатването на разписката.

Получателят може да изтегли сумата до 5 минути след като е наредена, независимо от дестинацията.

Внасянето на суми може да става по следния начин:

Плащания на касите на EasyPay се извършват само в брой. Ако желаете да заплатите по електронен път, можете да посетите сайта еPay.bg.

Получаването на суми може да става по следния начин:

в брой

от банкомат, когато преводът е предварително нареден по IBAN на EasyPay карта

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!