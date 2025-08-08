реклама

До полунощ без вода остават хиляди абонати във Варна

08.08.2025 / 19:33

Булфото

От "ВиК Варна" съобщават, че удължават времето за отстраняване на на авария, оставила хиляди абонати без вода. Става въпрос за нарушеното водоподаване на местностите: "Ален Мак", част от к.к "Чайка", "Манастирски рид", "Бялата Чешма" и "Дъбравата".

Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 00:00 ч. (полунощ).

Поради авария без вода от 15:30 ч. до около 20:00 ч. са и абонатите, заключени между ул."Капитан Райчо Николов", бул."Васил Левски", ул."Георги Пеячевич" и ул."Девня" в кв."Св. Иван Рилски".

 

Коментари
Последни новини
