До полунощ без вода остават хиляди абонати във Варна
Булфото
От "ВиК Варна" съобщават, че удължават времето за отстраняване на на авария, оставила хиляди абонати без вода. Става въпрос за нарушеното водоподаване на местностите: "Ален Мак", част от к.к "Чайка", "Манастирски рид", "Бялата Чешма" и "Дъбравата".
Очаква се водоподаването да бъде възстановено до около 00:00 ч. (полунощ).
Поради авария без вода от 15:30 ч. до около 20:00 ч. са и абонатите, заключени между ул."Капитан Райчо Николов", бул."Васил Левски", ул."Георги Пеячевич" и ул."Девня" в кв."Св. Иван Рилски".
