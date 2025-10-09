До седмица ще е ясна фирмата, която ще чисти варненските дерета

Булфото

До седмица се очаква да приключи процедурата по избор на изпълнител, който ще чисти варненските дерета и отводнителни канали. Ако няма обжалване, което да забави нещата, ще бъде възложено ударно почистване. Това каза зам.-кметът Илия Коев в отговор на питания на заседание на комисията по благоустройство и комунални дейности към местния парламент, пише "Морето".

По думите му поръчката се е забавила, защото общинският бюджет бил приет едва след средата на годината, а подготовката на процедурата отнело месеци. Той добави, че в началото на годината е имало остатък от 2024-та в размер на 120 хил. лева за подобни дейности, които били крайно недостатъчни. Използвани са за най-критичните места.

След показано видео с израснали дървета в канала на бул. „Левски“ зам.-кметът коментира, че е напълно съгласен, че не трябва да бъде в този вид. След премахването им ще поиска да се установи причината как изобщо са се появили там, предвид бетонните корита.

Във връзка с последните дъждовни дни Коев заяви, че за всички са ясни точките, които винаги се наводняват при интензивни валежи. Като решение може да се разглежда разделянето на дъждовната от битовата канализация.

Посочи, че улиците, които идват от вилните зони, задръстват най-много шахтите. В тази връзка администрацията ще внесе предложение да се направят линейни отводнители на всички тези пресечки, за да улавят наносите и да не се задръстват булевардите.

