До собствениците на климатици Панасоник, Грее, Мдеиа, Самсунг, Мицубиши, Дайкин, LG, Фуджи: Преминаване към зимен режим

Пиксабей

Ето как да настроите климатика на режим топло за няколко известни марки.

Панасоник

Настройването на климатик Panasonic на режим "топло" (отопление) обикновено става по следните стъпки с помощта на дистанционното управление:

Включете климатика: Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване) или POWER. Изберете режим "HEAT" (Топло): Натиснете бутона MODE (Режим) неколкократно, докато на дисплея на дистанционното управление се появи режимът за отопление.

Режимът "Топло" се обозначава обикновено със символ слънце (☀) или надпис HEAT. Настройте желаната температура: Използвайте бутоните за температура (TEMP), които обикновено са стрелки △ (нагоре) и ∇ (надолу), за да зададете по-висока температура от текущата в стаята (например 22°C - 26°C). Регулирайте силата на вентилатора (по желание): Използвайте бутона FAN SPEED (Скорост на вентилатора), за да изберете желаната скорост (обикновено Auto е добра опция, за да може климатикът да регулира сам). Насочете въздушния поток (по желание): Използвайте бутона AIR SWING (Въздушна люлка) или VANE/LOUVER за да насочите клапата/клапите. За отопление се препоръчва да насочите въздушния поток надолу (↓), тъй като топлият въздух се издига.

Важно:

След като превключите на "HEAT" режим, е нормално да отнеме няколко минути (около 5-10 минути) , преди климатикът да започне да духа топло. През това време външното тяло загрява и вътрешното тяло изчаква, за да не духа студен въздух ( функция "Топъл старт" ).

Винаги се консултирайте с Ръководството за употреба на вашия конкретен модел климатик Panasonic, тъй като обозначенията и местоположението на бутоните може да варират леко.

Грее

Настройването на климатик Gree на режим "топло" (отопление) е лесно и обикновено се извършва по следните основни стъпки, като се използва дистанционното управление:

Включете климатика:

Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване) или POWER.

Изберете режим "HEAT" (Топло):

Натиснете бутона MODE (Режим) неколкократно.

С всяко натискане на този бутон режимите се сменят последователно (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).

Спрете, когато на дисплея на дистанционното се появи режимът за отопление.

Режимът "Топло" (HEAT) се обозначава със символ слънце (☀).

Настройте желаната температура:

Използвайте бутоните за температура (TEMP, обикновено △ Нагоре и ∇ Надолу), за да зададете по-висока температура от текущата в стаята (препоръчителни настройки за отопление са около 22°C до 26°C).

Регулирайте силата на вентилатора (по желание):

Натиснете бутона FAN (Вентилатор) или FAN SPEED, за да изберете желаната скорост. Често се препоръчва да се използва режим Auto (Автоматичен), за да може климатикът сам да оптимизира работата.

Насочете въздушния поток (по желание):

Използвайте бутона SWING (Въздушна клапа), за да насочите клапата/жалузите. За отопление се препоръчва да насочите въздуха надолу (↓), тъй като топлият въздух естествено се издига и така се осигурява по-равномерно разпределение на топлината.

Допълнителни съвети за Gree:

Топъл старт: След като включите климатика на "HEAT", той може да не започне веднага да духа топло. Това е нормално и се нарича "Топъл старт" – вътрешното тяло изчаква, докато външното загрява, за да не вкарва студен въздух в стаята. Изчакайте няколко минути.

Функция "Дежурно отопление" (8°C Heating): При някои модели Gree, можете да активирате функция за поддържане на минимална температура от 8°C (или 10°C) в помещението, за да предотвратите измръзване, докато отсъствате дълго време. Обикновено това става с едновременно натискане на бутони като TEMP и CLOCK в режим HEAT (проверете в ръководството на вашия модел).

Винаги е най-добре да се обърнете към ръководството за употреба на вашия конкретен модел климатик Gree, тъй като бутоните и функциите могат да имат леки вариации.

Дайкин

Настройването на климатик Daikin на режим "топло" (отопление) е стандартна процедура, която се извършва с помощта на дистанционното управление:

Включете климатика:

Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване) или POWER.

Изберете режим "HEAT" (Топло):

Натиснете бутона MODE (Режим) неколкократно, докато на дисплея на дистанционното управление се появи символът за отопление.

Режимът "Топло" (HEAT) се обозначава със символ слънце (☀).

При някои модели режимите се сменят в последователност: AUTO → DRY → COOL → HEAT → FAN.

Настройте желаната температура:

Използвайте бутоните за температура (обикновено △ Нагоре и ∇ Надолу), за да зададете температура, която е по-висока от текущата в помещението (препоръчва се между 21°C и 24°C).

Регулирайте силата на вентилатора (по желание):

Натиснете бутона FAN (Вентилатор) или FAN SPEED, за да изберете скорост. Използването на Auto (Автоматичен) режим е често най-добрият вариант за икономична и равномерна работа.

Насочете въздушния поток (по желание):

Натиснете бутона SWING (Въртене) или AIRFLOW (Въздушен поток), за да регулирате клапите. За отопление се препоръчва да насочите въздуха надолу (↓), за да може топлият въздух да се издигне и да затопли равномерно помещението.

Допълнителни функции (ако са налични на вашия модел Daikin):

Powerful: Ако искате бързо да затоплите стаята, можете да активирате функцията POWERFUL за кратко (15-20 минути). След това я изключете, за да работи климатикът по-икономично.

Quiet/Silent: За през нощта, използвайте QUIET или SILENT режим, за да намалите шума на вътрешното и/или външното тяло.

Винаги проверявайте Ръководството за употреба на вашия специфичен модел Daikin, тъй като обозначенията на бутоните може да варират

Мицубиши

Настройването на климатик Mitsubishi (обикновено Mitsubishi Electric или Mitsubishi Heavy Industries) на режим "топло" (отопление) става с помощта на дистанционното управление по следните стъпки:

Включете климатика:

Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване) или START/STOP (Старт/Стоп).

Изберете режим "HEAT" (Топло):

Натиснете бутона MODE (Режим).

Натискайте го неколкократно, докато на дисплея на дистанционното се появи режимът за отопление.

Режимът "Топло" (HEAT) се обозначава със символ слънце (☀) или с думата HEAT.

Типичната последователност на режимите е: AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT.

Настройте желаната температура:

Използвайте бутоните за температура (TEMP), обикновено △ (нагоре) и ∇ (надолу).

Задайте температура, която е по-висока от текущата стайна температура (препоръчителни настройки са между 18°C и 24°C).

Регулирайте скоростта на вентилатора (по желание):

Натиснете бутона FAN SPEED (Скорост на вентилатора), за да изберете желаната скорост.

Препоръчва се да оставите на Auto (Автоматичен), за да може климатикът да регулира силата на въздушния поток според нуждите за отопление.

Насочете въздушния поток (по желание):

Използвайте бутона VANE, SWING или AIRFLOW за регулиране на вертикалната клапа.

За отопление насочете въздуха надолу (↓), за да може топлият въздух да се разпредели равномерно в стаята (топлият въздух естествено се издига).

Важни особености:

Топъл старт: След като включите на "HEAT" е нормално климатикът да започне да духа топло след няколко минути (3 до 10 минути). Това е функцията "Топъл старт", която не позволява да бъде вкаран студен въздух в помещението, докато топлообменникът не се загрее достатъчно.

Defrost (Обезскрежаване): Ако външната температура е ниска, климатикът периодично ще спира за 5 до 15 минути, за да се размрази външното тяло. Това е нормален работен цикъл и не е неизправност.

Винаги се обръщайте към Ръководството за употреба на вашия конкретен модел, тъй като различните серии на Mitsubishi може да имат специфични бутони или функции.

Мидеа

Настройването на климатик Midea на режим "топло" (отопление) е лесно и следва стандартната процедура с помощта на дистанционното управление:

Включете климатика: Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване) или POWER. Изберете режим "HEAT" (Топло): Натиснете бутона MODE (Режим) неколкократно.

Натискайте го, докато на дисплея на дистанционното управление се появи символът за отопление.

Режимът "Топло" ( HEAT ) се обозначава със символ слънце (☀) или думата HEAT .

Типичната последователност на режимите е: AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN. Настройте желаната температура: Използвайте бутоните за температура ( TEMP ), обикновено △ (нагоре) и ∇ (надолу).

Задайте температура, която е по-висока от текущата стайна температура (препоръчителни настройки са между 21°C и 24°C). Регулирайте скоростта на вентилатора (по желание): Натиснете бутона FAN (Вентилатор) или FAN SPEED , за да изберете скоростта.

Препоръчително е да използвате Auto (Автоматичен), за да може климатикът сам да оптимизира работата. Насочете въздушния поток (по желание): Използвайте бутона SWING или бутоните за посока на клапите, за да насочите въздушния поток.

При отопление насочете клапите надолу (↓), тъй като топлият въздух се издига и по този начин се осигурява по-добро и равномерно разпределение на топлината.

Допълнителни функции, специфични за Midea (ако са налични):

SUPER/TURBO бутон: Натиснете го, за да постигнете бързо затопляне. Климатикът ще работи на максимална мощност, докато достигне зададената температура (или докато не го изключите).

Функция 8°C Heating (Дежурно отопление): При някои модели (ако зададената температура е 17°C или по-ниска) можете да активирате тази функция чрез двукратно натискане на бутона за температура. На дисплея на вътрешното тяло може да се изпише "FP" (Frost Protection), което означава, че климатикът поддържа минимална температура в помещението.

Винаги се консултирайте с Ръководството за употреба на вашия конкретен модел Midea, тъй като обозначенията на бутоните и наличните функции може да варират.

Настройването на климатик Samsung на режим "топло" (отопление) е лесно и се извършва с помощта на дистанционното управление.

Ето основните стъпки:

Включете климатика:

Натиснете бутона POWER (Захранване) или ON/OFF на дистанционното управление.

Изберете режим "HEAT" (Топло):

Натиснете бутона MODE (Режим) неколкократно, докато на дисплея на дистанционното се появи символът за отопление.

Режимът "Топло" (HEAT) обикновено се обозначава със символ слънце (☀) или думата HEAT.

Типичната последователност на режимите при Samsung е: AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT.

Задайте желаната температура:

Използвайте бутоните за температура (△ Нагоре или ∇ Надолу, или +/-), за да настроите по-висока температура от текущата в помещението (препоръчителни настройки за отопление са около 21°C до 23°C).

Регулирайте скоростта на вентилатора (по желание):

Натиснете бутона FAN (Вентилатор) или FAN SPEED, за да изберете желаната скорост.

Препоръчва се да оставите на Auto (Автоматичен), за да може климатикът да работи най-ефективно.

Насочете въздушния поток (по желание):

Използвайте бутона SWING или бутоните за посока на клапите. За отопление се препоръчва да насочите въздуха надолу (↓), за да подпомогнете равномерното разпределение на топлия въздух в стаята.

Важни бележки:

Топъл старт: След като изберете режим "HEAT", климатикът може да не започне да духа топло веднага. Той изчаква вътрешният топлообменник да се загрее, за да не вкарва студен въздух в стаята. Това е нормално и може да отнеме няколко минути.

Defrost (Обезскрежаване): Ако външната температура е много ниска, климатикът автоматично ще спира цикъла на отопление периодично, за да размрази външното тяло. Това също е нормален процес.

Wind-Free (Без вятър): При моделите Samsung с функция Wind-Free, имайте предвид, че тази функция не е налична в режим на отопление.

Винаги се консултирайте с Ръководството за потребителя на вашия конкретен модел Samsung, тъй като бутоните и функциите може да се различават.

LG

Настройването на климатик LG на режим "топло" (отопление) е стандартна процедура, която се извършва с дистанционното управление.

Ето основните стъпки:

Включете климатика:

Натиснете бутона ON/OFF (Включване/Изключване) или POWER на дистанционното.

Изберете режим "HEAT" (Топло):

Натиснете бутона MODE (Режим) неколкократно.

Натискайте го, докато на дисплея на дистанционното управление се появи символът за отопление.

Режимът "Топло" (HEAT) се обозначава със символ слънце (☀) или думата HEAT.

Типичната последователност на режимите е: AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT.

Задайте желаната температура:

Използвайте бутоните за температура (обикновено △ Нагоре или ∇ Надолу, или +/-), за да зададете температура, която е по-висока от текущата в стаята.

Препоръчителният диапазон за отопление е около 21°C до 24°C.

Регулирайте скоростта на вентилатора (по желание):

Натиснете бутона FAN SPEED (Скорост на вентилатора), за да изберете желаната скорост.

За най-добра ефективност и комфорт, можете да изберете Auto (Автоматичен) режим.

Насочете въздушния поток (по желание):

Използвайте бутона SWING или бутоните за вертикално насочване на клапите.

За отопление насочете клапите надолу (↓), тъй като топлият въздух се издига и по този начин се осигурява по-равномерно затопляне на помещението.

Допълнителни съвети:

Топъл старт: Нормално е климатикът LG да не започне да духа топло веднага след включването на режим "HEAT". Той изчаква вътрешният топлообменник да се загрее, за да предотврати издухването на студен въздух.

Defrost (Размразяване): При ниски външни температури климатикът периодично ще спира за кратко (обикновено до 15 минути), за да размрази външното тяло. Това е нормален процес, който осигурява ефективна работа.

Винаги проверявайте Ръководството за потребителя на вашия конкретен модел LG, тъй като специфичните функции и бутони на дистанционното могат да варират.

Фуджи

Настройването на климатик Fujitsu (или Fuji Electric/General, които имат сходни дистанционни) на режим "топло" (отопление) е лесно и следва стандартните стъпки:

Включете климатика:

Натиснете бутона START/STOP (Старт/Стоп) или ON/OFF (Включване/Изключване) на дистанционното управление.

Изберете режим "HEAT" (Топло):

Натиснете бутона MASTER CONTROL или MODE (Режим) неколкократно.

Натискайте го, докато на дисплея на дистанционното се появи символът за отопление.

Режимът "Топло" (HEAT) се обозначава със символ слънце (☀) или думата HEAT.

Типичната последователност на режимите е: AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT.

Задайте желаната температура:

Използвайте бутоните за температура (SET TEMP.), обикновено △ (нагоре) и ∇ (надолу), за да зададете по-висока температура от текущата в стаята.

Препоръчителната температура за отопление е между 20°C и 24°C.

Регулирайте скоростта на вентилатора (по желание):

Натиснете бутона FAN CONTROL или FAN SPEED.

Препоръчително е да изберете Auto (Автоматичен), за да може климатикът да оптимизира въздушния поток спрямо нуждите за отопление.

Насочете въздушния поток (по желание):

Използвайте бутона SWING или бутоните за насочване на клапите. За отопление е най-добре да насочите струята надолу (↓), за да може топлият въздух да се издигне и да разпредели равномерно в помещението.

Допълнителни полезни функции при Fujitsu:

10°C HEAT (Минимално отопление): При много модели Fujitsu има специален бутон 10°C HEAT (понякога е обозначен само с 10∘). Натискането му стартира режим, който поддържа температурата в помещението на 10°C, за да се предотврати замръзване или прекомерно изстиване, когато отсъствате.

POWERFUL/TURBO: Този бутон осигурява работа на максимална мощност, за да затопли помещението възможно най-бързо.

Винаги проверявайте Ръководството за употреба на вашия конкретен модел Fujitsu, тъй като обозначенията на бутоните могат леко да се различават.

