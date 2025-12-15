Снимка: Пиксабей

До три месеца раздават безвъзмездно компостери на 500 домакинства във Варна. Това каза зам.-кметът Илия Коев и подчерта, че интересът към тях е голям.

Заявленията за получаване на съдовете за растителни и биоразградими отпадъци за приготвяне на компост са повече от 500, а комисия ще решава как да бъдат разпределени, предава Радио Варна. Водещ критерий е кандидатите да имат къща с дворно място, обясни Коев.

Коев изрази надежда Община Варна да се включи отново към програмата за финансиране ( ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда), за да могат повече хора да се възползват от тази възможност.

Проектът цели да стимулира населението на община Варна да намали крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи нагласите за рециклиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци.

