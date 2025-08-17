До всички българи със стаж в Германия: Право на пенсия в България

Пиксабей

Интересен казус се обсъжда в социалната мрежа.

Ето какво пише участничка:

"Здравейте, ако отида да работя в Германия за 10 г., ще имам ли право на пенсия - този стаж ще ми се събира ли към българска пенсия един ден?"

Ето и част от отговорите:

Ще имаш немска пенсия за тези 10 г.,а стажа в Бг ше ти признаят, но ще ти намалят бг пенсията с 10 г. с точно толкова колкото не си внесъл в Бг пенсионната осиг. система.

Например ,ако ти трябват 40 г. бг стаж, но ти имаш 30 г.ще ти признат немските +10 г., но ако имаш право на 1000 лв.заработена пенсия за 40 г. ще вземеш само 750 лв.за 30-те години работени в Бг с внесени в Бг пенис.система осигуровки. За от Германия ще вземеш за 10 раб.години от Германия спрямо кво си внесъл там и ще ти признаят стажа от Бг също.

А за размера на пенсията играят осигуровките, не толкова стажа. Разбира се, може да работиш като командирован бг служител на бг тр.договор в Германия също, тогава се запазва Бг законодателството и вероятността е за висока бг пенсия.

Събира се стажа от целия Европейски Съюз плюс Българския равно на пенсия.

