До всички пенсионери с нов адрес: Иска се заявление в НОИ

Пиксабей

Въпрос: Как се постъпва в случаите, когато има смяна на адреса на получаване на пенсията?Отговор

При смяна на адреса за получаване на пенсията пенсионерът следва да подаде заявление до териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ). Заявлението може да бъде изпратено и по електронен път по реда на Закона за електронното управление, подписано с квалифициран електронен подпис, или с персонален идентификационен код. Заявления, получени в териториалното поделение на НОИ до 25-о число, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.

Когато новият адрес на пенсионера е в района на друго ТП на НОИ, пенсионното му досие се изпраща в съответното ТП на НОИ. Заявлението за прехвърляне на досието в новото ТП на НОИ може да се подаде както в териториалното поделение, което изплаща пенсията, така и в териториалното поделение на новия адрес на пенсионера.

При временно пребиваване в друго населено място пенсионерът може да получава пенсията си от пощенската станция, която обслужва адреса на пребиваване. В случая е необходимо да подаде заявление в пощенската станция, в която желае да получи пенсията си. Ако не е възможно изплащане на пенсията в същия работен ден, касиерът-платец информира лицето за възможната дата на изплащане в срока, в който се изплащат пенсиите (от 7-о до 20-о число на месеца).

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!