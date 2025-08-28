До всички с пари в банката и кредити от БНБ

Пиксабей

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0,40 процентни пункта до 9,15 процента през юли, а годишният процент на разходите по тези кредити – с 0,39 процентни пункта до 9,53 процента, съобщават от БНБ.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се увеличава с 0,01 процентни пункта до 2,44 процента, а годишният процент на разходите по тези кредити се повишава незначително до 2,75 процента.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) се понижава с 0,10 процентни пункта до 4,05 процента. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица спада с 0,11 процентни пункта до 4,14 процента.

През юли средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,05 процентни пункта до 13,69 процента, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,04 процентни пункта до 21,36 процента.

Статистиката показва, че при кредитирането за бизнеса през юли средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,08 процентни пункта до 4,06 процента, а по тези над 1 млн. евро – с 0,01 процентни пункта до 4,04 процента.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, намалява с 0,24 процентни пункта до 4,05 процента, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0,47 процентни пункта до 4,22 процента. През юли средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0,02 процентни пункта до 3,36 процента, а по овърдрафта в евро – с 0,07 процентни пункта до 3,66 процента.

При депозитите на домакинствата данните показват, че през юли средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 0,08 процентни пункта до 0,95 процента, а по тези в евро – с 0,40 процентни пункта до 1,42 процента. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01 процента. Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове, се повишава с 0,01 процентни пункта до 0,23 процента, а по тези в евро остава на ниво от 0,16 процента.

През юли в сравнение с юни средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове намалява с 0,85 процентни пункта до 1,52 процента, а по тези в евро – с 0,17 процентни пункта до 1,48 процента. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове остава на ниво от 0,05 процента, а по тези в евро се увеличава незначително до 0,14 процента.

